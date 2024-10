Milan-Napoli 0-2, Conte stende i rossoneri e va in fuga (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Quinta vittoria di fila del Napoli che si impone 2-0 al 'Meazza' contro il Milan e allunga a +7 sull'Inter in vetta alla Serie A. Gli azzurri sbancano San Siro grazie alle reti di Lukaku al 5' e Kvaratskhelia al 43'. La squadra di Antonio Conte sale così a quota 25 in classifica L'articolo Milan-Napoli 0-2, Conte stende i rossoneri e va in fuga proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Quinta vittoria di fila delche si impone 2-0 al 'Meazza' contro ile allunga a +7 sull'Inter in vetta alla Serie A. Gli azzurri sbancano San Siro grazie alle reti di Lukaku al 5' e Kvaratskhelia al 43'. La squadra di Antoniosale così a quota 25 in classifica L'articolo0-2,e va inproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Serie A, Milan-Napoli 0-2: Lukaku-Kvara, azzurri sempre più primi

(sportmediaset.mediaset.it)

Nell'anticipo della decima giornata di Serie A il Napoli batte 2-0 il Milan a San Siro . Turno infrasettimanale amaro per gli uomini di Fonseca, dolcissimo invece per Conte e i suoi che espugnano il M ...

Milan-Napoli 0-2: video, gol e highlights

(sport.sky.it)

Con i gol di Lukaku e Kvaratskhelia in apertura e chiusura di primo tempo, il Napoli vince anche a San Siro contro il Milan e, aspettando la risposta delle inseguitrici, allunga ulteriormente in vetta ...

Milan-Napoli 0-2, Antonio Conte in conferenza stampa: «Scudetto? Non ci nascondiamo, ma restiamo umili»

(msn.com)

Voleva rifarsi e lo ha fatto con gli interessi. Antonio Conte padrone a San Siro, come era stato anche ai tempi dell'Inter. L'allenatore azzurro sbanca Milano con un Napoli quadrato ...

Milan-Napoli 0-2, azzurri super: Lukaku e Kvaratskhelia portano Conte a +7 in classifica sull'Inter

(ilmattino.it)

Canta Napoli e lo fa con i gemelli del gol anche nella scala del calcio. Comanda il Napoli e lo fa con l’autorevolezza delle squadre di Conte. La capolista digita il vecchio ...