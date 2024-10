Milan, Fonseca: “Noi penalizzati dal rinvio di Bologna. Possiamo vincere lo scudetto” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Luci a San Siro per la decima giornata di Serie A. Il Milan ospiterà il Napoli capolista domani, martedì 29 ottobre, alle ore 20.45. A presentare la partita ci ha pensato l’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa: “Loro sono una squadra fortissima con un allenatore fortissimo. Il Napoli è forte, ha vinto bene le partite che ha vinto. Sono primi, arriveranno qui molto motivati, ma anche noi siamo motivati per giocare questa partita. Sicuramente possono vincere lo scudetto, così come può vincerlo il Milan”. Poi sul rinvio della partita contro il Bologna: “È stato difficile gestire quel momento, perché non sapevamo se avremmo giocato o meno. Penso che avremmo potuto giocare, siamo stati molto penalizzati. La squadra si è allenata bene, ho fiducia in tutti i giocatori”. .com - Milan, Fonseca: “Noi penalizzati dal rinvio di Bologna. Possiamo vincere lo scudetto” Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Luci a San Siro per la decima giornata di Serie A. Ilospiterà il Napoli capolista domani, martedì 29 ottobre, alle ore 20.45. A presentare la partita ci ha pensato l’allenatore del, Paulo, intervenuto in conferenza stampa: “Loro sono una squadra fortissima con un allenatore fortissimo. Il Napoli è forte, ha vinto bene le partite che ha vinto. Sono primi, arriveranno qui molto motivati, ma anche noi siamo motivati per giocare questa partita. Sicuramente possonolo, così come può vincerlo il”. Poi suldella partita contro il: “È stato difficile gestire quel momento, perché non sapevamo se avremmo giocato o meno. Penso che avremmo potuto giocare, siamo stati molto. La squadra si è allenata bene, ho fiducia in tutti i giocatori”.

