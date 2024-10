Lapresse.it - Migranti, Tribunale Bologna: con dl Paesi sicuri, anche Germania nazista lo sarebbe

(Di martedì 29 ottobre 2024) Lastato un Paese sicuro, sulla base dei criteri adottati dal governo per dl. E’ quanto espresso dai giudici deldinell’ordinanza con cui hanno chiesto alla Corte di Giustizia europea di esprimersi riguardo al decreto. “Il sistema della protezione internazionale è, per sua natura, sistema giuridico di garanzia per le minoranze esposte a rischi provenienti da agenti persecutori, statuali o meno – scrivono i giudici bolognesi -. Salvo casi eccezionali (lo sono stati, forse, i casi limite della Romania durante il regime di Ceausescu o della Cambogia di Pol Pot), la persecuzione è sempre esercitata da una maggioranza contro alcune minoranze, a volte molto ridotte.