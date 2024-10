Mic, giunta Senato nega autorizzazione carte Sangiuliano-Boccia (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – No della giunta per le autorizzazioni del Senato, presieduta dal dem Dario Franceschini, chiamata a decidere sulla richiesta del Tribunale dei ministri di acquisire la corrispondenza dell'ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano con la dottoressa Maria Rosaria Boccia. La richiesta del Tribunale dei ministri era arrivata a Sant'Ivo, sede della giunta, a seguito L'articolo Mic, giunta Senato nega autorizzazione carte Sangiuliano-Boccia proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – No dellaper le autorizzazioni del, presieduta dal dem Dario Franceschini, chiamata a decidere sulla richiesta del Tribunale dei ministri di acquisire la corrispondenza dell'ex ministro della cultura Gennarocon la dottoressa Maria Rosaria. La richiesta del Tribunale dei ministri era arrivata a Sant'Ivo, sede della, a seguito L'articolo Mic,proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Carte Sangiuliano-Boccia, no all'acquisizione delle carte dalladel; Laper le immunitàl'acquisizione della corrispondenza tra Sangiuliano e Boccia; Sciopero trasporto pubblico locale 8 novembre, sindacati: "Senza fasce garanzia è regolare"; Narah Baptista, chi è la compagna di Vincent Cassel in dolce attesa; Pallone d’Oro, France Football: “Vinicius non ha vinto per colpa di Bellingham e Carvajal”; Nuova Citroen C4, nuovo look nuova dotazione; Leggi >>>

Mic, Giunta Senato nega autorizzazione carte Sangiuliano-Boccia

(msn.com)

(Adnkronos) - No della Giunta per le Autorizzazioni del Senato, presieduta dal dem Dario Franceschini, chiamata a decidere sulla richiesta del Tribunale dei ministri di acquisire la corrispondenza del ...

La Giunta per le immunità nega l’acquisizione della corrispondenza tra Sangiuliano e Boccia

(msn.com)

La Giunta per le immunità del Senato dice no all'acquisizione della corrispondenza tra Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia.

Da Giunta no a Tribunale Ministri a uso carte Sangiuliano

(ansa.it)

La Giunta per le Immunità del Senato dice di no alla richiesta da parte del Tribunale dei ministri di utilizzare la corrispondenza sequestrata all'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nell'am ...

Caso Sangiuliano-Boccia, la giunta per le Immunità dice no all’utilizzo delle chat dell’ex ministro

(msn.com)

A richiedere la corrispondenza dell’ex responsabile del Mic è stato il tribunale dei ministri. Sulla decisione si dovrà esprimere anche l’aula del Senato ...