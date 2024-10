Ilrestodelcarlino.it - Mercati straordinari, scontro con il Comune

(Di martedì 29 ottobre 2024)a San Martino in Rio sulla gestione del mercatoo in centro. Una polemica partita da alcune dichiarazioni diffuse da Corrado Battistini, commerciante ambulante in paese. "A inizio anno – dice Battistini – ci era stato garantito un impegno per ristrutturare il mercato ormai carente di merceologie e troppo frastagliato nella sua forma. Ma nulla si è mosso. Salvo scoprire che domenica ci sarà un mercatoo che rischia di portare a noi, commercianti storici, un danno di immagine ed economico. Nessuno ci ha interpellati per capire se volevamo partecipare. Sono vicepresidente di una associazione che potrebbe anche organizzare eventi di questo tipo, ma mai lo farei qui, con un mercato precario che ha bisogno di vita nuova e non di bastoni tra le ruote".