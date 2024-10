Unlimitednews.it - Meloni “In tre anni più che triplicato l’interscambio con la Libia”

TRIPOLI () (ITALPRESS) – "L'Italia è per lala porta privilegiata di accesso a uno dei più grandi mercati energetici del mondo, quello europeo, fatto da 500 milioni di consumatori. Questo ci offre una doppia opportunità: lavorare per diventare uno snodo per i flussi energetici tra l'Italia, l'Africa e l'Europa, un vero e proprio hub di produzione e distribuzione, ed essere perno di congiunzione e collegamento di nuove interconnessioni, che devono essere infrastrutturali ed economiche, a cui stiamo dando voce anche attraverso il Piano Mattei per l'Africa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso del Business Forum Italia-a Tripoli.