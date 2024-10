Massimo Piparo dirige Conticini e Iacchetti: “Coppia di fatto nel musical ‘Tootsie'” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sentivo che c'era della chimica tra loro. Perfettamente aderenti al ruolo, una straordinaria trovata. Con Paolo Conticini e Enzo Iacchetti ho creato in fondo una Coppia di fatto 'artistica'. Paolo, poi, è la risposta italiana a Dustin Hoffman". Massimo Romeo Piparo presenta la sua ultima fatica, il musical 'Tootsie', tratto dal famoso film Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sentivo che c'era della chimica tra loro. Perfettamente aderenti al ruolo, una straordinaria trovata. Con Paoloe Enzoho creato in fondo unadi'artistica'. Paolo, poi, è la risposta italiana a Dustin Hoffman".Romeopresenta la sua ultima fatica, il'Tootsie', tratto dal famoso film

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:e Iacchetti: "Coppia di fatto nel musical 'Tootsie'";, WARD, FANTONI, BASCIR E VAPORIDIS IN "THE FULL MONTY": LA NUOVA VERSIONE FIRMATA; The Full Monty "si spoglia" a Torino - Teatro; SABRINA MARCIANO, LUCA WARD, PAOLOE SERGIO MUNIZ NEL MUSICAL MAMMA MIA! NELLA NUOVA PRODUZIONE DEL SISTINA FIRMATA; Luca Ward e Paolonudi sul palco per 'The Full Monty'; MILLE VOLTE IL SISTINA: LA STAGIONE 2017-2018.FESTEGGIA 1000 ALZATE DI SIPARIO; Leggi >>>

Massimo Piparo dirige Conticini e Iacchetti: "Coppia di fatto nel musical 'Tootsie'"

(adnkronos.com)

Il debutto al Teatro Lyric di Assisi il primo novembre. Paolo Conticini: 'confronto con Dustin Hoffman? Impossibile, avrei già perso in partenza'. Enzo Iacchetti: 'Mi commuove lavorare con le nuove ge ...

Tootsie, il nuovo Musical con Conticini e Iacchetti

(lapresse.it)

Divertente, romantico e con una irresistibile vena dissacrante che fa sorridere ma anche riflettere: per la prima volta in Europa arriva nei teatri ...

Dal film al musical, Tootsie è donna e parla italiano

(msn.com)

Fino dove può spingersi (ancora oggi) un attore di talento, ma senza ingaggio, per trovare un lavoro? Anche a travestirsi da donna e ottenere una parte femminile. (ANSA) ...

Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti in Tootsie al Teatro Colosseo

(mentelocale.it)

arrivano Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti con Tootsie, per la regia di Massimo Romeo Piparo. Divertente, romantico e con una irresistibile vena dissacrante che fa sorridere ma anche riflettere ...