Martusciello FI | De Luca mai così in basso la norma sull’ineleggibilità dei sindaci è una vergogna

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Demai cadutoin. È unaassoluta messa in atto dalla maggioranza di centrosinistra, che trasforma il dibattito costituzionale sul terzo mandato in una barzelletta.”Fulvio, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, commentando la proposta di inserire unadei, attualmente in discussione nel Consiglio regionale della Campania come parte della legge elettorale.attacca: “Quale sarà la prossimaper conservare questo consiglio regionale? Rendere ineleggibili chi ha la barba o chi si chiama Ciro?” L'articolo(FI): “Demaiin, ladeiè una” proviene da Anteprima24.it.