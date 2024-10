Panorama.it - Mariacarla Boscono sceglie Valentino per il secondo «si»

(Di martedì 29 ottobre 2024) A poche settimane dal matrimonio da sogno che la top modele l’artista Michele Stecchi hanno celebrato in Sicilia, presso Villa Valguarnera a Bagheria, i due sono tornati nuovamente a dirsi di «si» con un ristretto rito civile a Firenze dove, per l’occasione, la top model ha sfoggiato un mididress da sogno. (/Eugenio Intini) Dopo tulle, corsetti, pizzo e crinoline, elementi chiave protagonisti dei tre abiti Dolce & Gabbana scelti per il matrimonio siciliano,per il rito civile ha scelto l’estetica senza tempo del minidress firmato, proveniente dalla Resort 2025 Avant les Débuts, collezione di debutto per il direttore creativo Alessandro Michele.