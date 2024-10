Iltempo.it - M5S, Grillo attacca: "Si muore traditi dalle pecore". Ma Conte tira dritto

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Sipiùche sbranati dal lupo". Arriva in 10 parole, accompagnata dalla fotografia di un lupo su una storia di WhatsApp, la nuova stilettata di Beppeall'indomani della sconfitta in Liguria del Movimento 5 Stelle. Il garante M5S, che non è andato neanche a votare nella sua regione, sembrare di nuovo Giuseppee i suoi fedelissimi, e quel progetto di assemblea costituente rispetto al quale si è detto piuttosto intenzionato a "estinguere" il Movimento. Dal canto suo, il leader M5S si assume la responsabilità della sconfitta e a chi gli chiede della sua leadership ribadisce: "Le leadership sono sempre in discussione nel momento in cui non c'è consenso" e "noi stiamo facendo un'assemblea costituente e come sapete discutiamo di tutto”.