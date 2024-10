Lufthansa cala utile nel trimestre ma ricavi a 107 miliardi

Quotidiano.net - Lufthansa, cala utile nel trimestre ma ricavi a 10,7 miliardi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nel terzo trimetrefa meglio delle previsioni e segna un risultato netto di 1,1in calo dell'8,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ma sopra le stime degli analisti che lo davano 779 milioni. Stesso discorso per l'operativo rettificato, sceso dell'8,7% a 1,34, sopra le previsioni (1,29). Nelsono aumentati del 4,5% a 10,74, in linea con le attese e il gruppo ha trasportato 40 milioni di passeggeri (+6%). Per l'intero anno la compagnia aerea tedesca conferma di aspettarsi unoperativo rettificato fra 1,4 e 1,8