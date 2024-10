Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund chiude in aumento a 122 punti

(Di martedì 29 ottobre 2024) Chiusura in rialzo per lotra Btp e. Il differenziale tra i due titoli di Stato conclude la seduta ina 122, con il rendimento del decennale italiano che sale di settebase al 3,56 per cento.