Liberoquotidiano.it - 'Lo sport secondo Papa Francesco', Ancelotti firma la prefazione

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Madrid, 29 ott. (Adnkronos) - E' già stato presentato a Madrid ed è uscito in Spagna, e sarà disponibile in Italia da dicembre "Más allá de los limites. El deporte según elFrancisco" (Romana Editorial), opera curata da Monsignor Dario Edoardo Viganò e dal giornalista Valerio Alessandro Cassetta. Il testo è di 176 pagine in undici capitoli e contiene una raccolta dei discorsi del Santo Padre sullo, affrontato in tutte le sue sfaccettature: locome mezzo per educare, strumento per esprimere talento e fare comunità, lotra passione e sacrificio, tra gioco di squadra, rispetto delle regole e dell'avversario, locome veicolo di corretti stili di vita, elemento di unione e diritto, accessibile a tutti senza distinzioni, locome messaggero di pace in occasione dei grandi eventi e competizioni.