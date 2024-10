LIVE Virtus Bologna-Bayern Monaco 33-40, Eurolega basket in DIRETTA: in scena il terzo quarto (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BASKONIA-OLIMPIA MILANO DALLE 20.30 Morgan fa tutto il campo, fallo di Voigtmann e tiri liberi. 36-43 Pronta risposta di Weiler-Babb. 36-40 Subito con la tripla Cordinier! 21:59 Inizia il terzo quarto. 21:57 Pochi istanti all’inizio del terzo quarto. 21:54 Si è intanto verificato un record a Berlino, dove il Paris basketball ha tentato ben 52 tiri da tre punti, un primato assoluto nella storia dell’Eurolega. Appena 28 le conclusioni tentate da due. 21:51 La schiacciata di Cordinier nel primo quarto Isaia Cordinier ignites the crowd with a huge fastbreak slam@VirtusSegafredo #FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter. Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Bayern Monaco 33-40, Eurolega basket in DIRETTA: in scena il terzo quarto Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BASKONIA-OLIMPIA MILANO DALLE 20.30 Morgan fa tutto il campo, fallo di Voigtmann e tiri liberi. 36-43 Pronta risposta di Weiler-Babb. 36-40 Subito con la tripla Cordinier! 21:59 Inizia il. 21:57 Pochi istanti all’inizio del. 21:54 Si è intanto verificato un record a Berlino, dove il Parisball ha tentato ben 52 tiri da tre punti, un primato assoluto nella storia dell’. Appena 28 le conclusioni tentate da due. 21:51 La schiacciata di Cordinier nel primoIsaia Cordinier ignites the crowd with a huge fastbreak slam@Segafredo #FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.

