LIVE Virtus Bologna-Bayern Monaco 15-6, Eurolega basket in DIRETTA: partenza sprint delle V nere con un gran Diouf (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BASKONIA-OLIMPIA MILANO DALLE 20.30 21-13 Cordinier si butta dentro e appoggia con la sinistra. 19-13 Bella conclusione dai sei metri di Obst. 19-11 Ancora Shengelia che penetra, si appoggia a Booker e segna! 17-11 Persa banalissima dalla rimessa per Bologna, Edwards segna in appoggio facilissimo. Superata la metà del primo quarto. 17-9 Realizza l’aggiuntivo Edwards. 17-8 Edwards si butta dentro, batte Cordinier, sbatte sull’aiuto di Grazulis, segna, subisce il fallo e ha l’aggiuntivo. 17-6 Appoggio di Shengelia e continua il parzialone! 15-6 CLYBURN VOLA SU! A rimorchio con la schiacciata ed è subito timeout Bayern quando siamo a metà primo quarto. 13-6 Ancora Diouf! 11-6 Facile realizzazione di Booker. Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Bayern Monaco 15-6, Eurolega basket in DIRETTA: partenza sprint delle V nere con un gran Diouf Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BASKONIA-OLIMPIA MILANO DALLE 20.30 21-13 Cordinier si butta dentro e appoggia con la sinistra. 19-13 Bella conclusione dai sei metri di Obst. 19-11 Ancora Shengelia che penetra, si appoggia a Booker e segna! 17-11 Persa banalissima dalla rimessa per, Edwards segna in appoggio facilissimo. Superata la metà del primo quarto. 17-9 Realizza l’aggiuntivo Edwards. 17-8 Edwards si butta dentro, batte Cordinier, sbatte sull’aiuto di Grazulis, segna, subisce il fallo e ha l’aggiuntivo. 17-6 Appoggio di Shengelia e continua il parzialone! 15-6 CLYBURN VOLA SU! A rimorchio con la schiacciata ed è subito timeoutquando siamo a metà primo quarto. 13-6 Ancora! 11-6 Facile realizzazione di Booker.

Alla Unipol Arena di Bologna si presentano questa sera, per la sesta giornata di EuroLeague nella seconda settimana con doppio turno, i bavaresi del Bayern Monaco (record 3-2)

Diretta Virtus Bologna Bayern streaming video tv: le V nere si sono finalmente sbloccate in Eurolega e stasera puntano al bis contro i tedeschi.

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di sesto turno di Eurolega

Un'altra settimana intensa per il basket europeo con l'Eurolega. Siamo già al sesto turno della prima fase e la Virtus Bologna vuole finalmente iniziare a