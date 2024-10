LIVE – Musetti-Struff 4-6 2-6 primo turno Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento indoor). Il carrarino, sedicesima testa di serie, è reduce dalla bella semifinale ottenuta in quel di Vienna, dove si è arreso in due set contro il futuro vincitore ovvero il mancino britannico Jack Draper. L’urna transalpina gli ha riservato il bombardiere tedesco, grande esperto di questa superficie ma non nel momento migliore della sua stagione presentandosi alla sfida dopo tre eliminazioni consecutive al debutto. Non a caso saràa partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. I due giocatori già hanno incrociato le racchette nel settembre del 2022 in occasione dei quarti di finale dell’ATP 250 di Sofia (cemento indoor), con il ventiduenne toscano che riuscì a prevalere in due parziali.