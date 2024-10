LIVE – Milan-Napoli alle 20:45. Formazioni, tabellino e diretta della partita (Di martedì 29 ottobre 2024) Il big match di San Siro mette di fronte la capolista Napoli e un Milan in cerca di riscatto Milan-Napoli, uno dei grandi classici della Serie A, si gioca stasera a San Siro per la 10ª giornata di campionato. Gli azzurri guidano la classifica con quattro punti di vantaggio sull’Inter, mentre i rossoneri inseguono dall’ottava posizione con una gara da recuperare. Formazioni ufficiali Milan-Napoli Milan (4-3-3): in attesa di conferma Napoli (4-3-3): in attesa di conferma Arbitro Signor Colombo Dove vedere Milan-Napoli La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 20:45. Su Napolipiu.com seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Situazione e precedenti Il Napoli arriva da capolista a questo appuntamento, forte di un rendimento straordinario in questo avvio di stagione. Napolipiu.com - LIVE – Milan-Napoli alle 20:45. Formazioni, tabellino e diretta della partita Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Il big match di San Siro mette di fronte la capolistae unin cerca di riscatto, uno dei grandi classiciSerie A, si gioca stasera a San Siro per la 10ª giornata di campionato. Gli azzurri guidano la classifica con quattro punti di vantaggio sull’Inter, mentre i rossoneri inseguono dall’ottava posizione con una gara da recuperare.ufficiali(4-3-3): in attesa di conferma(4-3-3): in attesa di conferma Arbitro Signor Colombo Dove vedereLasarà trasmessa insu DAZN a partire d20:45. Supiu.com seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Situazione e precedenti Ilarriva da capolista a questo appuntamento, forte di un rendimento straordinario in questo avvio di stagione.

