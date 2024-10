Spazionapoli.it - LIVE – Milan-Napoli 0-1: Lukaku gela San Siro!

(Di martedì 29 ottobre 2024)si affrontano per la decima giornata di Serie A al Giuseppe Meazza dio: segui la diretta testuale su SpazioCarissimi lettori di Spazio, benvenuti alla diretta testuale di, dove seguiremola partita e aggiorneremo costantemente la pagina per aggiornarvi minuto dopo minuto. Il big match del turno infrasettimanale ha attirato polemiche, specialmente per le squalifiche di Theo Hernandez e Reijnders, i quali non hanno potuto scontare la giornata di squalifica contro il Bologna per via del rinvio. Oltretutto, Fonseca arriva a questa sfida con diverse defezioni. Tra cui una dell’ultima ora. Infatti, Pulisic non è al meglio: febbre, quindi il tecnico l’ha lasciato fuori dai titolare per il big match. Si aggiunge anche l’infortunio di Gabbia a pochi giorni dalla partita, che ha costretto il tecnico a fare altre scelte per la difesa.