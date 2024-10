Oasport.it - LIVE Italia-Spagna, amichevole calcio femminile in DIRETTA: sfida alle campionesse del mondo

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontrodi. Test di lusso per la nazionale di Andrea Soncin che affronta ledelin carica davanti al pubblico di Vicenza. La nazionalena torna in campo dopo la convincente vittoria ai danni di Malta. Lo scorso venerdì la formazione azzurra è scesa in campo al Tre Fontane di Roma ottenendo un netto successo per 5-0. L’ha sbloccato subito il match al 7? con Giacinti prima di dilagare nel finale grazie alla doppietta di Cantore, la rete di Glionna e l’autogol di Constantino. Anche laè scesa in campo venerdì per un testcontro il Canada. Contro le nordamericane le iberiche hanno strappato il pareggio grazie ad un gol all’ultimo minuto di Martin-Prieto.