Oasport.it - LIVE Berrettini-Popyrin 2-3, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: l’australiano cancella una palla break

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Ottima seconda al corpo di. 3-2 Game. Prima esterna vincente dell’oceanico. AD-40 Con attenzione stavoltapiazza il dritto vincente a campo aperto. 40-40 Scappa via il dritto in uscita dal servizio del tennista di Sydney. AD-40 Peccato. Di un soffio in corridoio il passante di rovescio del romano. 40-40 Prima esterna vincente di. 40-AD. Dritto inside out in avanzamento profondo dell’azzurro. 40-40 Terzo errore gratuito con il dritto del game da parte del. Parità. 40-30 Prima esterna vincente dell’oceanico. 30-30 Serve and volley ben giocato da. 15-30 Insidiosissimo il rovescio in back incrociato di. 15-15 Regalo del, che spedisce out il dritto a campo aperto. 15-0 Secondo ACE di. 2-2 Game