LIVE – Arnaldi-Rune primo turno Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento indoor). Il sanremese è reduce dalla trasferta di Basilea, dove si è arreso in tre set all’esordio contro il lucky loser belga David Goffin. Ora per lui c’è il danese, numero tredici al mondo, che nella cittadina elvetica è uscito in semifinale in due parziali per mano del futuro vincitore ovvero il gigante transalpino Giovanni Mpetshi Perricard. Tra i due giocatori si tratta delscontro diretto in carriera, con l’azzurro che partirà largamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo, infatti, ha raccolto appena due vittorie dall’inizio di settembre in una stagione per lui veramente dispendiosa. Il suo avversario, invece, è in buona forma e nelle ultime settimane, tra le altre cose, ha raggiunto il penultimo atto anche a Tokyo.