LIVE Arnaldi-Rune 4-6, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: il ligure cede il 1° set con rammarico (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Seconda vincente Arnaldi! 15-0 Prima vincente Arnaldi. Forza! Numeri del ligure che al servizio sono migliori di quelli del danese. Rune-Arnaldi 6-4! Con il sesto ace il danese chiude il primo parziale. Tanto rammarico per il ligure, che ha subito il break alla prima chance concessa mentre aveva fallito ben 4 palle break in precedenza tra 2° e 4° game. A-40 Ancora da campione Rune. Seconda a tutta, dritto e chiusura di volo. Seconda 40-40 Lungo il dritto però. Se ne va il set point. 40-30 Servizio vincente, da campione, di Rune. 30-30 Doppio fallo (4°). 30-15 Errore di dritto. 30-0 Prima vincente. 15-0 Con il dritto Rune. Era stato Arnaldi ad issarsi per ben 4 volte a palla break contro le zero di Rune. 4-5 Strappa di rovescio dopo il servizio Arnaldi, non ci voleva. Break Rune. 30-40 Doppio fallo (2°). Oasport.it - LIVE Arnaldi-Rune 4-6, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: il ligure cede il 1° set con rammarico Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Seconda vincente! 15-0 Prima vincente. Forza! Numeri delche al servizio sono migliori di quelli del danese.6-4! Con il sesto ace il danese chiude il primo parziale. Tantoper il, che ha subito il break alla prima chance concessa mentre aveva fallito ben 4 palle break in prenza tra 2° e 4° game. A-40 Ancora da campione. Seconda a tutta, dritto e chiusura di volo. Seconda 40-40 Lungo il dritto però. Se ne va il set point. 40-30 Servizio vincente, da campione, di. 30-30 Doppio fallo (4°). 30-15 Errore di dritto. 30-0 Prima vincente. 15-0 Con il dritto. Era statoad issarsi per ben 4 volte a palla break contro le zero di. 4-5 Strappa di rovescio dopo il servizio, non ci voleva. Break. 30-40 Doppio fallo (2°).

LIVE Arnaldi-Rune, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: serve l'impresa per sognare il derby con Sinner

Debutto di fuoco per Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Per il sanremese, infatti, c'è l'attualmente imprevedibile figura di Holger Rune

Durissimo match con l'americano numero 15 del mondo, la spunta l'italiano al terzo set: il racconto della partita e tutti gli aggiornamenti ...