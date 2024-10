LIVE Arnaldi-Rune 2-1, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: subito 3 palle break per il ligure (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Palla corta ben eseguita e comoda chiusura Rune. 2-1 Prima vincente! Che fatica! A-40 Rovescio affossato da Rune. 40-40 Risposta incisiva di dritto Rune e altra parità . Venti minuti di gioco. A-40 Slice e attacco di dritto! 40-40 Avanti tutta Rune con il dritto. 40-30 Doppio fallo (2°). 40-15 Gratuito di dritto dell’azzurro. 40-0 Non risponde Rune. 30-0 Servizio e dritto! 15-0 Magico passante stretto di dritto di Arnaldi! 1-1 Prima vincente. Ce la fa Rune. A-40 Prima vincente. 40-40 Doppio fallo (2°) e sesta parità . A-40 Ace (2°). 40-40 Doppio fallo (1°). A-40 Chiude a rete Rune dopo lo slice. 40-40 Gratuito di rovescio. Sprazzi di Rune. Vincente, errore, vincente, errore. A-40 Servizio e rovescio. 40-40 Seconda spinta e vincente Rune. 40-A Gran rovescio difensivo, sulla riga, di Arnaldi. Terza chance! 40-40 Gratuito di dritto Rune. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Rune 2-1, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: subito 3 palle break per il ligure Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Palla corta ben eseguita e comoda chiusura. 2-1 Prima vincente! Che fatica! A-40 Rovescio affossato da. 40-40 Risposta incisiva di drittoe altra parità . Venti minuti di gioco. A-40 Slice e attacco di dritto! 40-40 Avanti tuttacon il dritto. 40-30 Doppio fallo (2°). 40-15 Gratuito di dritto dell’azzurro. 40-0 Non risponde. 30-0 Servizio e dritto! 15-0 Magico passante stretto di dritto di! 1-1 Prima vincente. Ce la fa. A-40 Prima vincente. 40-40 Doppio fallo (2°) e sesta parità . A-40 Ace (2°). 40-40 Doppio fallo (1°). A-40 Chiude a retedopo lo slice. 40-40 Gratuito di rovescio. Sprazzi di. Vincente, errore, vincente, errore. A-40 Servizio e rovescio. 40-40 Seconda spinta e vincente. 40-A Gran rovescio difensivo, sulla riga, di. Terza chance! 40-40 Gratuito di dritto

LIVE Arnaldi-Rune, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: serve l'impresa per sognare il derby con Sinner

Arnaldi-Rune oggi, ATP Parigi-Bercy 2024: orario, dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming

Debutto di fuoco per Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Per il sanremese, infatti, c'è l'attualmente imprevedibile figura di Holger Rune

Atp Parigi Bercy 2024, oggi tre italiani: Arnaldi, Musetti e Berrettini. Mercoledì Sinner

Atp Parigi Bercy 2024, oggi tre italiani: Arnaldi, Musetti e Berrettini. Mercoledì Sinner

Atp Vienna e Basilea, dove vedere i tornei 500 in tv e streaming

La corsa per guadagnarsi un posto tra i migliori otto di fine anno passa dagli ATP 500 di Vienna e Basilea