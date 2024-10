Leo, 'ok definitivo cdm ai primi tre Testi unici fisco' (Di martedì 29 ottobre 2024) "Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva i primi tre Testi unici: giustizia tributaria, tributi erariali minori e sanzioni tributarie amministrative e penali". Lo annuncia il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo. "Questi provvedimenti rappresentano un tassello fondamentale verso una maggiore chiarezza del sistema fiscale italiano, rendendo più agevole la comprensione e l'adempimento delle norme per cittadini e imprese. Ogni testo unico che approviamo, infatti, riduce la frammentazione normativa e semplifica la vita dei contribuenti". Quotidiano.net - Leo, 'ok definitivo cdm ai primi tre Testi unici fisco' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) "Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva itre: giustizia tributaria, tributi erariali minori e sanzioni tributarie amministrative e penali". Lo annuncia il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo. "Questi provvedimenti rappresentano un tassello fondamentale verso una maggiore chiarezza del sistema fiscale italiano, rendendo più agevole la comprensione e l'adempimento delle norme per cittadini e imprese. Ogni testo unico che approviamo, infatti, riduce la frammentazione normativa e semplifica la vita dei contribuenti".

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva i primi tre testi unici ... Lo annuncia il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo. "Questi ...

"L'obiettivo principale è sempre quello di un fisco più equo e moderno, con regole semplici e comprensibili", aggiunge Leo. "Continua senza sosta il lavoro del governo Meloni per realizzare un fisco r ...

In consiglio dei ministri è stata approvata "la direttiva (Ue) 2020/285 riguardante il regime agevolativo di esonero dall'Iva per le piccole imprese (in Italia, il regime forfetario) che fissa, in via ...

ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo per l'adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze ...