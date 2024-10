Ilgiorno.it - Legnano, anziano preso a pugni in faccia per rubargli la collanina d'oro

(Di martedì 29 ottobre 2024)(Milano), 29 ottobre 2024 – Prima un tentativo di approccio per provare a circuire l’uomo e ottenere qualche euro poi, improvvisamente, un pugno al volto e la catenina d’oro al collo strappata: vittima dell’episodio, accaduto anelle ore del pomeriggio, un uomo di 86 anni che solo per un caso fortuito non ha subito danni fisici dopo l’aggressione. Il tutto è accaduto nella giornata di domenica in via Moscova, intorno alle 17: l’uomo, che stava camminando nel quartiere Oltresempione, è stato avvicinato da un giovane che ha provato ad attaccare bottone per poi passare a una richiesta di denaro sempre più pressante. La reazione violenta Di fronte al diniego dell’86enne il giovane non ha però desistito, anzi. Improvvisamente ha colpito l’uomo al volto con un pugno e subito dopo gli ha strappato lad’oro che portava al collo, riuscendo infine ad allontanarsi.