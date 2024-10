Lecce-Verona 1-0 Dorgu in gol e i salentini tornano alla vittoria

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo quattro sconfitte di fila ilritrova labattendo 1-0 ilin un match della decima giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Gialloblù in dieci uomini dal 40' per l'espulsione di Tchatchoua per un fallo sulanciato a rete. Al 51'