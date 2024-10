Lecce-Verona 0-0 LIVE: Verona in 10 uomini, espulso Tchatchoua (Di martedì 29 ottobre 2024) Al Via del Mare il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra Lecce-Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce-Verona, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 2024/2025. Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Dorgu,Rafia, Banda; Krstovic. A disp. Früchtl, Calcionews24.com - Lecce-Verona 0-0 LIVE: Verona in 10 uomini, espulso Tchatchoua Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Al Via del Mare il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A Eni2024/2025.(4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Dorgu,Rafia, Banda; Krstovic. A disp. Früchtl,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Diretta(0-0) Serie A 2024; Serie A: in campo0-0 DIRETTA;LIVE;: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta; Si riparte alle 18.30 con Cagliari-Bologna e. Alle 20.45 Milan-Napoli - Fonseca: "Leão non è un caso, non è un problema"; LIVEsullo 0-0|Serie A; Leggi >>>

LIVE Lecce-Verona sullo 0-0

(msn.com)

Serie A - 10ª giornata di campionato Lecce-Verona 0-0 (risultato parziale) LE FORMAZIONI UFFICIALI LECCE (4-2-3-1): Falcone; ...

Lecce-Verona: dove vederla in tv e streaming, orario e formazioni ufficiali

(ilmessaggero.it)

La nona giornata di Serie A si è appena chiusa, ed ecco che inizia la decima. Nel turno infrasettimanale il Lecce ospita il Verona al Via del Mare in un incrocio che è già ...

Serie A, alle 20.45 Atalanta-Verona. Napoli-Lecce 1-0: partenopei restano da soli in vetta

(msn.com)

Atalanta-Hellas Verona: le formazioni ufficiali Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Retegui, Lookman. All. GasperiniHellas ...

Serie A, Napoli-Lecce 1-0, Atalanta-Verona 6-1

(rtl.it)

Il Napoli batte di misura il Lecce ed allunga al comando in attesa di Inter-Juventus di domenica, l'Atalanta travolge il Verona ed agguanta momentaneamente la Juventus al terzo posto in classifica ...