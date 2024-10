Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 29 ottobre

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di292024. Ariete Crisi passeggera, provocata dall'aspetto Luna-Marte, insoddisfazione dovuta al fatto che vi siete buttati nelle questioni materialistiche, trascurando le necessità emotive e psicologiche. I problemi di digestione provengono principalmente dall'accumulo di stress. Sarà molto diversa la reazione alla Luna di venerdì, diventa nuova in Scorpione, preparate un piano di attacco frontale nel lavoro. Riorganizzate la vita di coppia, matrimonio. Toro Godetevi la bella Luna in Bilancia, occupatevi di cose belle, leincoraggiano le unioni serie, valide.