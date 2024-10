Linkiesta.it - Le scrittrici moderne parlano di donne disinibite e ciniche, senza peli sulla lingua

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Jane vive a New York. Lavora per una società di pubbliche relazioni che si occupa di trattamenti di benessere. È insoddisfatta e infelice in senso classico: salta da un appuntamento all’altro, reperendoli quasi tutti sulle app di incontri. Il sesso non le piace quasi mai, ma affronta il desiderio di avere un fidanzato con truce determinazione. È persistentemente, sottilmente arrabbiata perché non si sente bella a sufficienza e ritiene che diventando ricca la sua vita migliorerebbe all’istante. Studia per ore il profilo Instagram dimagre, bionde e realizzate. Possiede un vasto armadietto di prodotti di skincare. Vorrebbe la pelle di un lattante. Detesta il lavoro che svolge, ma non può permettersi di lasciarlo perché ha un debito di migliaia di dollari con l’assicurazione sanitaria.