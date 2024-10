Bubinoblog - L’ALTRA ITALIA: LA RAI CANCELLA IL TALK DI MONTELEONE E STUDIA UN NUOVO FORMAT

Leggi tutta la notizia su Bubinoblog

(Di martedì 29 ottobre 2024), ilshow di Rai2 condotto dalla ex iena Antonino, è statoto. Lo rende noto la Rai con una nota stampa dove si aprono però nuovi spiragli. Giovedì 31 ottobre andrà dunque in onda l’ultima puntata deche doveva già essereto o trasferito in seconda serata dopo essere crollato sotto l’1% di share. La Tv di Stato fa sapere che, assieme a, “avvieremo riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con une una collocazione in palinsesto più efficace”. L'articolo: LA RAIILDIUNproviene da BUBINO.