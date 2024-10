La nuova Lancia Gamma si produce a Melfi

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Stellantis ha confermato che lasarà prodotta, a partire dal 2026, nello storico stabilimento Stellantis di. Questo sito è riconosciuto come uno degli impianti d'eccellenza del gruppo ed è stato scelto per la sua elevata qualità produttiva e per il ruolo strategico che ricopre all'interno della transizione verso la