La guardia medica di Asst Brianza risponde al telefono: "Il 53% dei casi risolto attraverso il consulto"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Carate(Monza), 29 ottobre 2024 – La novità è entrata in vigore il 10 settembre in poco più di un mese sono state quasi cinquemila le chiamate ricevute dal nuovo numero unificato dell'exdell'con sede a Carate, oggi servizio di continuità assistenziale, una sola centrale operativa per tutti cheal numero 116117, e che consiglia il percorso migliore per il caso. La telefonata è obbligatoria prima di proseguire l'iter di cura, è una sorta di triage telefonico, dopo il quale il dottore consiglia di andare all'ambulatorio del proprio Comune, l'ex, appunto, o di aspettare l'arrivo dei sanitari a casa, o, ancora, fa intervenire un'ambulanza. Primi riscontri positivi Iltelefonico copre i giorni feriali dalle 19 alle 8 e 24 ore su 24 sabato e festivi.