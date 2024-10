Napolitoday.it - Juve Stabia-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla: la diretta della partita

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La Serie B torna in campo per gli impegni infrasettimanali, allo Stadio Menti si giocavalida per l'undicesima giornata del campionato. La squadra di Guido Pagliuca, reduce dal pareggio di Cosenza, vuole riscattare il ko rimediato nell’ultima gara casalinga contro la