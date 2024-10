Itinerari previdenziali, a versare almeno 1 euro di Irpef solo poco più metà degli italiani (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Su una popolazione di 59.030.133 cittadini residenti sono 42.026.960 quanti hanno presentato una dichiarazione dei redditi nel 2023 (con riferimento all'anno di imposta precedente). A versare almeno 1 euro di Irpef solo 32.373.363 residenti, vale a dire poco più della metà degli italiani: a ogni contribuente corrispondono quindi 1,405 abitanti. E' quanto emerge dall'undicesimo Osservatorio sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare a cura del centro studi e ricerche Itinerari previdenziali, presentato oggi alla Camera dei Deputati in occasione del convegno 'Le dichiarazioni dei redditi 2022: l'analisi Irpef e delle altre imposte dirette e indirette per importi, tipologia dei contribuenti e territori negli ultimi 15 anni. Il difficile finanziamento del welfare italiano', promosso con Cida. Nel dettaglio, fino a 7. Liberoquotidiano.it - Itinerari previdenziali, a versare almeno 1 euro di Irpef solo poco più metà degli italiani Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Su una popolazione di 59.030.133 cittadini residenti sono 42.026.960 quanti hanno presentato una dichiarazione dei redditi nel 2023 (con riferimento all'anno di imposta precedente). Adi32.373.363 residenti, vale a direpiù della: a ogni contribuente corrispondono quindi 1,405 abitanti. E' quanto emerge dall'undicesimo Osservatorio sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare a cura del centro studi e ricerche, presentato oggi alla Camera dei Deputati in occasione del convegno 'Le dichiarazioni dei redditi 2022: l'analisie delle altre imposte dirette e indirette per importi, tipologia dei contribuenti e territori negli ultimi 15 anni. Il difficile finanziamento del welfare italiano', promosso con Cida. Nel dettaglio, fino a 7.

