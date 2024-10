Lidentita.it - Italia-Libia, Melonia nnuncia priorità e nuovi collegamenti con ITA Airways

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Il rapporto con laè unaper l’e per l’Europa”, ha affermato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita nel Paese africano per il Business Forum, a cui ha partecipato insieme al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Accolta all’aeroporto di Mitiga dal Ministro di Statocon ITAL'Identità.