Fanpage.it - Invasione di ragnatele in Emilia: cos’è il ballooning, il “volo” in mongolfiera dei ragni

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Negli ultimi giorni sono circolate numerose foto e video di prati ricoperti diin. Questa "" è probabilmente legata a un comportamento noto come, ovvero il "volo" in mongolfiere fatte di seta usato da alcuniper disperdersi in nuovi territori.