Influenza e Covid, allarme Ecdc: “Troppo pochi i vaccinati” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'adesione alla vaccinazione contro l'Influenza e il Covid per i gruppi a rischio come gli anziani è stata "subottimale in diversi Stati membri dell'Ue/Spazio economico europeo durante la stagione 2023-2024". Per la vaccinazione antInfluenzale il tasso di copertura negli over 65 è variato in modo significativo tra i Paesi, dal 12% al 78%. L'articolo Influenza e Covid, allarme Ecdc: “Troppo pochi i vaccinati” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'adesione alla vaccinazione contro l'e ilper i gruppi a rischio come gli anziani è stata "subottimale in diversi Stati membri dell'Ue/Spazio economico europeo durante la stagione 2023-2024". Per la vaccinazione antle il tasso di copertura negli over 65 è variato in modo significativo tra i Paesi, dal 12% al 78%. L'articolo: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Influenza e Covid, allarme Ecdc: "Troppo pochi i vaccinati"

(msn.com)

(Adnkronos) - L'adesione alla vaccinazione contro l'influenza e il Covid per i gruppi a rischio come gli anziani è stata "subottimale in diversi Stati membri dell'Ue/Spazio economico europeo durante l ...

Campagna Ecdc,'non fare dell'influenza il tuo tallone d'Achille'

(ansa.it)

"Non lasciare che l'influenza diventi il tuo tallone d'Achille".

Oms Europa: Non abbassare la guardia su Covid, influenza e virus respiratorio sinciziale

(dica33.it)

non bisogna abbassare la guardia non solo contro il Covid, ma anche contro altre malattie respiratorie, come l’influenza e il virus sinciziale ...

Nuova variante Xec del Covid, come distinguerla dall'influenza: sintomi simili, ma occhio alle differenze

(notizie.virgilio.it)

Nuova variante Xec di Covid o influenza stagionale? Ecco i sintomi e i modi per capire di quale delle due si è vittima ...