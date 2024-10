Liberoquotidiano.it - India, il fiume sacro è ricoperto di schiuma tossica

(Di martedì 29 ottobre 2024) Uno dei fiumi più sacri dell', lo Yamuna di Nuova Delhi, èda unabianca e. Le pratiche religiose indù sul, però, non si sono fermate e continueranno anche in vista della Chhath Puja, una festa indù che si tiene tra pochi giorni. Lo Yamuna, lungo 1.376 chilometri, è uno dei fiumi più sacri per gli induisti. È anche uno dei più inquinati al mondo. Ilè diventato sempre più sporco nel corso degli anni, poiché le acque reflue, i pesticidi agricoli e gli effluenti industriali si riversano nel corso d'acqua, nonostante le leggi contro l'inquinamento e la creazione di decine di impianti di trattamento delle acque reflue da parte delle autorità.