India, 150 feriti per esplosione fuochi d'artificio in tempio

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sono oltre 150 le persone ferite, di cui almeno una decina gravemente ustionate, per l'di un deposito did', neldi Kasaragod, nello statono del Kerala. L'incidente è avvenuto durante un rito notturno, al quale stavano assistendo migliaia di fedeli. Le esplosioni, causate dalla caduta di alcune scintille sul deposito che si trovava a pochi metri dal recinto in cui si celebrava il rito, hanno trasformato l'area in una palla di fuoco, creando il panico tra i fedeli. Molti sono rimastinella calca mentre tentavano di fuggire. Le autorità informano di aver fermato i responsabili del, che non aveva l'autorizzazione per usare id'