Inchiesta hacker Lupi | Maggioranza e opposizione lavorino insieme mai sottovalutare attacco a democrazia

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Quello che sta accadendo è una cosa molto grave, perché non è un episodio isolato e si sta scoprendo una situazione che deve far riflettere tutti,, ma chiunque ha cuore la difesa dellae delle istituzioni”. Così Maurizio, leader di Noi Moderati, a margine del vertice disui temi della giustizia al ministero di Carlo Nordio, a proposito dell’di Milano suaggi. “È doveroso che il parlamento si occupi di questo tema. Noi Moderati presenterà un disegno di legge nelle prossime ore”, annuncia, che sottolinea: “Mail’alle istituzioni e allaquando ci sono dossieraggi. La stagione di corvi e dossieraggi è stata una stagione drammatica per la nostra”.