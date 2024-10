Lapresse.it - Inchiesta hacker: a Roma filone d’indagine parallelo a quello milanese

(Di martedì 29 ottobre 2024) La procura della Repubblica diha aperto un fascicolo di indagine,all’di Milano sui dossieraggi, su una presunta rete di ‘spie‘ che accedeva abusivamente alle banche dati investigative in uso alle forze di polizia. Per il momento, secondo quanto si apprende non risultano indagati. Le indagini sono state delegate dalla procura alla polizia Postale del compartimento del Lazio e sono coordinate dalla Procura Nazionale Antimafia. Secondo l’ipotesi degli inquirenti, il gruppo di presunte ‘spie‘, con sede nei pressi di piazza Bologna, agiva per conto di committenti anche stranieri che commissionavano, dietro pagamento, dossier su persone e società.