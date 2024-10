Superguidatv.it - Immaculate – La prescelta, la recensione dell’horror

(Di martedì 29 ottobre 2024) Suor Cecilia è una novizia che arriva dall’America su invito di padre Tedeschi, allo scopo di prendere i voti e prestare servizio in un convento romano, con il compito di prendersi cura delle suore anziane lì ricoverate. Sin dal suo primo giorno la ragazza si accorge che dentro all’istituto religioso vi è qualcosa di strano e i comportamenti di alcune delle sue consorelle finiscono per insospettirlama niente può prepararla a ciò che la aspetta. Dopo qualche tempo infatti la protagonista di– Lascopre di essere incinta, una gravidanza miracolosa che fa gridare al miracolo gli alti prelati. Da quel momento Cecilia è strettamente sorvegliata e quando comprende che all’interno di quel convento sta avvenendo un misterioso e oscuro complotto, cercherà di trovare una via di fuga prima che sia troppo tardi.