Sondriotoday.it - Il potere d'acquisto logora chi non ce l'ha: 100 pensionati valtellinesi si mobilitano

Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Le pensioni non vengono rivalutate adeguatamente e ild'diminuisce. Un fisco ingiusto condona gli evasori, prelevando invece soldi dalle pensioni come fossero un bancomat": Per questa ragione lo SPI CGIL Lombardia proclama una mobilitazione della categoria nell'ambito del più