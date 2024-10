Ilgiornaleditalia.it - Il Napoli vola con Lukaku e Kvara, piegato 2-0 il Milan

(Di martedì 29 ottobre 2024) A San Siro quinta vittoria di fila degli azzurri, sempre più in fuga.O - Unampiamente rimaneggiato viene sconfitto in casa dalper 2-0. Sono le reti nel primo tempo ditskhelia a decidere il match in favore degli ospiti, che ottengono il quinto successo di fila e vo