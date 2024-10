Il Lecce ritrova il sorriso, battuto 1-0 il Verona

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Ilsupera 1-0 ilnel match del Via del Mare valevole per la decima giornata del campionato di Serie A: decide la contesa un gol di Patrick Dorgu (al quale in precedenza erano state annullate altre due reti). La formazione ospite parte subito forte con un lancio di Lazovic a cercare Serdar, che per poco non raggiunge la sfera. Al 12? è lo stesso Serdar ad andare alla conclusione dalla distanza, conquistando un calcio d’angolo in seguito alla deviazione di Baschirotto. Tre minuti più tardi i giallorossi vanno a un soffio dal vantaggio con Gaspar, che con un colpo di testa centra un clamoroso palo. Al 21? gli uomini di Luca Gotti vanno a segno con Dorgu ma il gol successivamente viene annullato da Mariani per un fallo dell’esterno offensivo su Tchatchoua.