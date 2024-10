Trentotoday.it - Il cambio di pendenza e l’urto col palo della porta: così è morta Matilde Lorenzi

Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) C’è un’intera valle in Alto Adige che ancora non capisce, non si capacita di un incidente su una pista da sci, lungo la quale ogni giorno scendono atleti di ogni età e livello di preparazione. Tanto che in questo periodo dell’anno, proprio lì si allenano migliaia di atleti, tutti con la propria