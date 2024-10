Quotidiano.net - Idf, 'rilevato drone lanciato dallo Yemen'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) L'esercito israeliano (Idf) haquesta mattina nel suo spazio aereo undopo che le sirene d'allarme erano risuonate ad Ashkelon, nel sud del Paese. Il, ha aggiunto l'Idf in un comunicato pubblicato su Telegram, è caduto in uno spazio aperto nella zona e non sono stati segnalati feriti.