Iaia Forte a TPI | Il cinema è un mezzo per leggere meglio una realtà che è già sotto i nostri occhi La creatività è sempre salvifica

(Di martedì 29 ottobre 2024) E’ un momento d’oro per l’attriceimpegnata a Tokio con uno spettacolo sulle poesie di Patrizia Cavalli, grande poetessa e grande amica, dopo la full immersion alla Festa deldi Roma, dove ha presentato Marko Polo, il nuovo film di Elisa Fuksas in cui si racconta una conversione al cattolicesimo, e il cortometraggio Il presente, diretto da Francesca Romana Zanni, con Alberto Boubakar Malanchino, Barbara Chichiarelli e Massimiliano Caiazzo, nella sezione separata di Alice nella città. «È un periodo sì carico, ma piacevolissimo perché pieno di progetti che mi corrispondono – raccontada Tokio -. Ci sono delle volte che per lavorare accetti cose verso cui non hai una corrispondenza totale. In questo caso, invece, parliamo di opere verso cui la simmetria è piena e questo mi aiuta anche energeticamente a livello personale».