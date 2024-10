Fanpage.it - Humbert accusa Sinner di “non essere lucido”: il francese gli spiega che è facile parlare per lui

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ugostronca il parere di Janniksul calendario del tennis mondiale che secondo altri, ma non per il campione azzurro, sarebbe sovraffollato di tornei e partite: ilparla di scarsa lucidità del numero uno al mondo, chiedendogli di immedesimarsi in chi è 50simo o 60simo in classifica.