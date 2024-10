Fanpage.it - Helena e Javier scoprono i baci tra Lorenzo e Shaila al GF spagnolo: “Bravi, adesso all’amore unite il lavoro”

(Di martedì 29 ottobre 2024)Prestes eMartinez hanno scoperto quanto accaduto al Grande FratellotraGatta eSpolverato. La reazione dei due non si è fatta attendere. “Per me lei non esiste più”, ha dichiarato l’argentino.